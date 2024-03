Courtney Fannon, insegnante incinta morta in classe poche settimane prima del parto. Deceduta anche la bambina

Tragica vicenda in una scuola di Rochester, nello stato di New York, dove una giovane insegnante incinta è morta l'8 marzo scorso, poche settimane prima di dare alla luce il suo bambino. La donna si chiamava Courtney Fannon, 29 anni, maestra di sostegno presso la Kendal Central School di Rochester ed è stata trovata priva di sensi in una classe venerdì 8 marzo. Inutili sono stati i soccorsi, che non sono riusciti a salvare né lei né il bambino. Sui social è partita una raccolta fondi per aiutare il marito con le spese del funerale e per fornirgli un sostegno economico in questo momento così difficile.

Chi era Courtney

Courtney Fannon era fidanzata con Kurtis da circa 10 anni, quando erano entrambi poco più che adolescenti. Dopo il matrimonio, avvenuto nell'agosto 2022, la 29enne è rimasta incinta di una bambina, a cui la coppia aveva deciso di dare il nome Hadley Jaye. La più grande passione di Courtney era l’insegnamento, che l’aveva portata nel 2018 ad iniziare a lavorare come maestra di sostengo presso la Kendal Central School a Rochester, nello stato di New York. Il preside dell’istituto, Nicholas Picardo l’ha ricordata così: «Courtney era un'insegnante di sostegno che amava i suoi studenti e svolgeva la sua professione con gioia ogni giorno».

La tragedia

Il suo posto del cuore, la scuola, è stato anche quello della sua fine: Courtney è crollata a terra, in una classe, poco dopo aver inviato un messaggio al marito, secondo quanto riporta Usa Today. La donna è stata portata d'urgenza in pronto soccorso dove i medici hanno tentato tutto il possibile per salvare lei e Hadley Jaye, ma non è stato possibile. Le cause della morte non sono state rese note.

La raccolta fondi

Kurtis, il marito, ha creato una raccolta fondi su GoFundMe, accompganata da molti messaggi toccanti da parte di amici e parenti.