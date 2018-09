Paola Caruso incinta a Pechino Express: «Ho avuto problemi al colon»

Paola Caruso incinta a Pechino Express. La showgirl è in attesa del suo primo figlio, il piccolo Nicola, ma nonostante la lieta notizia, starebbe affrontando non poche difficoltà dopo la rottura con l'ex compagno Francesco. E anche l'avventura a Pechino Express non sarebbe stata delle più semplici. Paola Caruso avrebbe scoperto di aspettare un bambino proprio durante il reality in Marocco e per questa ragione avrebbe abbandonato il gioco. Inoltre, a causa dell'alimentazione sbagliata, al rientro avrebbe avuto dei problemi.

LEGGI ANCHE Paola Caruso incinta: «Farò il test del Dna: il mio ex dice che il bimbo non è suo»

In un'intervista al settimanale Nuovo, l'ex Bonas avrebbe rivelato: «Non potevamo mangiare alcuna pietanza di quelle che si trovano in Africa: avremmo rischiato di ammalarci. Quindi mi sono nutrita solo di cibi confezionati, patatine fritte e biscotti. E al rientro ho avuto problemi al colon».

Oltre al cibo, in Marocco Paola Caruso avrebbe avuto altre difficoltà: «L’assenza del bagno, della doccia, dell’acqua calda. Lì usano il gabinetto alla turca. Un trauma per me che sono abituata a stare in bagno per ore e ore, tra maschere e fanghi».



Ultimo aggiornamento: 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA