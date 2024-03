Nina Senicar incinta per la seconda volta. L'annuncio a Verissimo: «Non posso più nasconderlo»

Nuova gravidanza per Nina Senicar. Ospite oggi a "Verissimo", la modella e showgirl ha annunciato di essere incinta per la seconda volta tra la commozione del pubblico in studio e della conduttrice Silvia Toffanin. «Sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere, quindi ho deciso di dirlo. Per la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi, ma questa volta non posso più nasconderlo», ha rivelato la trentottenne.

Nina Senicar a Verissimo, che fine ha fatto l'ex velina? Età, la carriera, la storia con Ezio Greggio, il marito, la figlia, dove vive oggi e Instagram

L'intervista

Dopo un'assenza lunga anni, è tornata oggi sulla tv italiana la modella e showgirl serba Nina Senicar.

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la trentottenne si è raccontata in una lunga intervista, annunciando anche la sua seconda gravidanza: «Sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere, quindi ho deciso di dirlo. Per la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi, ma questa volta non posso più nasconderlo».

Da dieci anni a Los Angeles, dove vive insieme alla figlia e al marito, la modella ha confessato di portare sempre nel suo cuore l'Italia e gli italiani: «Il popolo italiano mi ha sempre accolto in maniera calorosa, al punto che mi sento un po' italiana anche io. Da dieci anni vivo in America, a Los Angeles, con mia figlia Nora e mio marito». Spazio poi al racconto della sua infanzia e della sua gioventù, prima in Serbia e poi nel nostro Paese: «A quasi 18 anni ho lasciato il mio paese e sono salita su un pullman per venire in Italia. La mia vita è cambiata completamente, anche grazie all'affetto del popolo italiano. Da dieci anni però vivo in America».

Sul marito Jay Ellis, Nina Senicar ha poi detto: «Mio marito è un uomo molto serio, lo amo alla follia. Mi reputo molto fortunata per averlo trovato. Prima delle nozze stavo girando una serie in Serbia e non potevo pensare molto al matrimonio. Ha fatto tutto lui».