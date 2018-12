Giulia Salemi, l'intervento della madre a Mattino 5 fa infuriare Federica Panicucci

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip, ecco cosa ha deciso di fare la mamma Fariba. A pochi giorni dall'eliminazione dell'influencer italo-persiana dal reality condotto da Ilary Blasi, Fariba è andata ospite a Mattino 5 e ha rivelato cosa ha deciso di fare riguardo alla figlia. Ed ecco ora la decisione della mamma.

Come riporta Gossip e Tv, Fariba avrebbe affermato: «Questa è l'ultima volta che vengo in televisione a parlare di Giulia. Si difenderà da sola». E poi si sarebbe scagliata contro la produzione del Gf Vip: «Mi hanno chiesto di andare al Grande Fratello tantissime volte. Non ho mai accettato. Pensavo di incontrare Giulia, ma invece mi hanno fatto fare prima uno scherzo a Francesco Monte in cui dovevo dirgli di tutto. Dopo ho incontrato Giulia. Avevo scritto una lettera bellissima a mia figlia e non gliela hanno data. Le ho detto delle cose senza malizia, tutti nelle scorse edizioni hanno parlato in altre lingue. Se il Grande Fratello Vip dà la punizione a Giulia lo doveva fare anche con tutti gli altri che in passato hanno ricevuto consigli dai genitori. Mi dispiace che hanno messo il rapporto mamma e figlia in mezzo».

A quel punto però la conduttrice Federica Panicucci si sarebbe infastidita e avrebbe concluso: «Possono chiamare ognuno di noi, ma poi bisogna essere responsabili». Fariba avrà accettato la lezione o continuerà per la sua strada? Staremo a vedere.

