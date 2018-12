Grande Fratello Vip 2018, la semifinale: Walter Nudo e Andrea Mainardi in finale

Ultima settimana in casa per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Nella semifinale andata in onda lunedì sera che abbiamo seguito in diretta, minuto per minuto, su Leggo.it . L'esito del televoto ha decretato l'uscita di Lory De Santo, mentre il provvedimento disciplinare per Giulia Salemi dopo la violazione del regolamento è stata la nomination. Nessuna espulsione come si temeva, ma la "punizione" è arrivata ugualmente. Al suo primo test con il televoto, il pubblico la elimina. Andrea Mainardi e Walter Nudo sono i nuovi finalisti insieme a Silvia Provvedi e Francesco Monte.

01.09 Silvia Provvedi, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo sono i semifinalisti. Si apre il televoto tra Benedetta Mazza e Stefano Sala per decidere il quinto finalista.

00.58 Entra per prima Benedetta, segue Walter. Si chiude il televoto flash. Il quarto finalista di questa terza edizione è Walter Nudo.

00.54 Dopo il balletto - evitabile vista l'ora - delle ragazze. Walter Nudo e Benedetta Mazza vanno in studio per conoscere il verdetto.

00.40 Video registrato della Gialappas

00.29 Andrea Mainardi ha davanti a sè Stefano Walter e Bendetta, il loro destino è nelle sue mani. La domanda è "chi tra loro non merita la finale". La scelta ricade su Stefano Sala. Si apre un televoto flash: "chi vuoi in finale tra Benedetta e Walter Nudo?".

00.25 «Perchè facciamo così fatica a credere alla vostra storia?» chiede Signorini. «Ma davvero? - risponde incredula la Salemi - Io ci ho creduto e l'ho dimostrato. Francesco merita una persona che lotti per lui e io l'ho fatto. Sono andata oltre, sono rimasta. Lui ha preso una batosta, ha difficoltà a fidarsi, ed è normale, e per questo che io non ho mai mollato». Signorini abbraccia la Salemi e le sussura... a microfono aperto: «tua mamma è una rompic**ni ma ti vuole bene».

00.17 In studio Giulia Salemi. Molto bello il best of a lei dedicato. Ilary Blasi per l'ennesima volta chiama Francesco Monte Stefano: « Giulia da 0 a 10 quanto sei innamorata di Stefano?Si vabbè ciao, Francesco..non ce la posso fà» ride la Blasi. «Sei bella fulminata» scherza Signorini.

00.16 Non è finita qui, perchè questa sera conosceremo anche la quarta finalista.

00.13 E' Walter a dare la notizia ai due candidati. Andrea Mainardi al settimo cielo.

23.57 Silvia Provvedi vuole Andrea Mainardi. Francesco Monte sceglie Stefano Sala. Walter Nudo dice Mainardi. Benedetta sceglie Stefano. Andrea Mainardi sceglie Walter Nudo. Stefano Sala vuole in finale Benedetta Mazza. Stefano Sala e Andrea Mainardi hanno due voti a testa. Benedetta e Walter, i due meno votati, devono andare in Mistery room e fare un nome. Nudo riesce a convincere Benedetta: Mainardi è il terzo finalista.

23.55 I concorrenti vengono separati e spostati in diverse stanze della casa e dovranno dire chi per loro dovrebbe essere il terzo finalista.

23.41 Le Donatella non hanno potuto festeggiare il compleanno insieme e il Grande Fratello ha deciso di fare loro una sorpresa. Giulia e Silvia ora sono in casa, finalmente possono riabbracciarsi.

23.28 Chiuso il televoto flash. Il pubblico ha deciso che il vip che deve abbandonare la casa è Giulia Salemi. Ilary chiede a Francesco di dire qualcosa alla sua Giulia: «Mi raccomando, gestisci la tua situazione fuori, fregatene del giudizio della gente», le dice Monte prima di salutarla.

23.13 Dopo il commovente incontro con Lory Del Santo in studio, il clima si alleggerisce. Entrano nella casa Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon per lanciare una sfida a Francesco Monte, Stefano Sala, Andrea Mainardi e Walter Nudo. Grande nostalgia per gli "Oneston".

23.01 Lory in studio. «Ho deciso di isolarmi per due mesi in mezzo alla gente. So che suona bizzarro - spiega la Del Santo - ma il mio problema era proprio quello. Sono stata chiusa a casa blindata, e ho detto devo trovare un sistema per riuscire a salutare la gente e in questa casa ho trovato il posto ideale. Nella vita non importa se sei la prima ad essere amata, l'importante è esistere in questa priorità».

22.54 Sorpresa per Walter Nudo che in questi giorni ha ripensato con grande nostalgia all'ex moglie Celine. Per lui c'è una dolcissima lettera della moglie. Walter si scioglie in lacrime e preferisce non commentare: «Le dirò a lei appena avrò occasione di incontrarla».

22.39 Parte la catena della salvezza. Mainardi sceglie Walter. Walter salva Benedetta. Stefano Sala va al televoto con Giulia.

22.36 Giulia chiede aiuto ai concorrenti. Si autocandida Mainardi. Ma le cose non stanno proprio così. In realtà Andrea Mainardi è immune.

22.34 «Questa sera la busta nera l'avrei data a tua mamma e non a te - le dice Signorini - però non sono il Grande Fratello, ma c'è un aspetto sul quale vorrei farti riflettere, è anche un modo giusto per metterti alla prova». «Il pubblico valuterà tutto il tuo percorso» dice Ilary, ma non finisce qui. Giulia deve fare un nome e scegliere chi trascinare con sè al televoto flash.

22.32 Giulia apre la busta: «Vai direttamente al televoto». «Ok lo accetto, ma come ho già spiegato non è facile interrompere mia mamma. Mi avrebbe spezzato il cuore essere espulsa per un atteggiamento di mia madre. I genitori di solito fanno i genitori, dovrebbero aiutarti», dice la Salemi.

22.29 E' il momento della verità Giulia Salemi va a prendere la busta nera e torna in salotto. Ilary legge un comunicato: «I concorrenti del gf vivono la loro esperienza all'interno della casa in una condizione di volontario isolamento. Non si possono chiedere fatti o episodi dall'esterno che possono influenzare in qualche modo l'andamento. Nel tuo caso avete volutamente scelto di non parlare in italiano non permettendoci di seguire cosa stiamo seguendo. Giulia avresti potuto interrompere tua madre se solo avessi voluto. In occasioni simili in passato c'è stata una comprensibile tolleranza, ma questa volta i richiami sono stati ignorati. Non c'è statao una vuiolazione di una regola ma la rottura di un patto. Per questa ragione il Grande Fratello ha preso una decisione inevitabile»

22.21 Ad un passo dalla finale il pubblico ha deciso che il concorrente che deve abbandonare definitivamente la casa è Lory Del Santo.

22.13 Silvia e Francesco, già in finale, saranno i concorrenti a svelare l'esito del televoto.

22.13 Televoto chiuso.

22.08 La situazione Salemi per ora è congelata, si manda una clip con il riassunto della settimana. Focus sull'ira di Walter che da due mesi non riesce a dormire.

22.01 Quando l'isolamento viene compromesso il regolamento del Grande Fratello è inesorabile. A breve scopriremo cosa c'è scritto all'interno della busta nera.

21.58 «Ho avuto questo bombardamento di informazioni e mi dispiace» prova a giustificarsi Giulia, «tua mamma più che a leggere i copioni li detta» sottolinea Signorini. «E' stato poco carino portare delle influenze esterne, perchè condizionano il suo modo di vivere -prova a dafenderla Francesco Monte - Io ho cercato di tranquillizzarla. E' vero che c'è un regolamento ma Giulia non ha il potere di bloccare la mamma»

21.57 «Giulia ti sembra corretto quello che ha fatto tua mamma? Aver parlato in una lingua che non capiamo?» chiede la Blasi a Giulia «Lei ti ha riportato delle sensazioni dall'esterno e non doveva farlo»

21.52 Propio come avevamo anticipato è Giulia Salemi la destinataria del provvedimento discliplinare

21.49 Ilary mostra la busta nera che riguarderà un concorrente nella casa. Secondo le indiscrezioni raccolte da Leggo.it potrebbe trattarsi di Giulia Salemi. La scorsa puntata , durante la sorpresa con la madre Farida, le due hanno interagito parlando in siriano e scambiandosi informazioni riguardo "il mondo esterno", cosa vietata dal regolamento. Naturalmente si tratta di supposizioni perchè dal Grande Fratello non è emersa nessuna informazione in merito, anche se nel video riassuntivo di apertura puntataq potremmo averci visto lungo. Non ci resta che spettare

21.48 Al televoto ci sono Benedetta Mazza e Lory Del Santo. I bookmaker scommettono che sarà eliminata la Benedetta Mazza, offerta a 40 volte la scommessa sulla lavagna del vincente di Stanleybet.it, contro Lory Del Santo che si piazza a 6,00. Il favorito è sempre Walter Nudo a 2,50, con Francesco Monte a 3,50 e Silvia Provvedi a 3,80. Lo chef Andrea Mainardi si piazza a 7,00, seguito da Stefano Sala a 13,00 e da Giulia Salemi a 20,00.

21.45 «Benvenuti alla semifinale», Ilary Blasi sfoggia una nuova parrucca, questa volta è un caschetto biondo, ma il look non convince molte. Sembra un po' troppo dimesso per una prima serata. Questa sera entreranno nella casa Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon per lanciare una sfida.

21.44 Inizia la semifinale del Grande Fratello Vip 2018.

