Stranger Things, ecco le immagini degli ultimi episodi: l'ultimo durerà 2 ore e 20 minuti

Netflix ha rilasciato oggi le prime immagini del volume 2 della quarta stagione di “Stranger Things”, che include gli ultimi 2 episodi (scritti e diretti dai Duffer Brothers) disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo l'1 luglio. L’episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, mentre l’episodio 9 durerà addirittura 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Foto NETFLIX Stranger Things 4, finale di 4 ore e i protagonisti si separano:...

Stranger Things 4, finale di 4 ore e i protagonisti si separano: ecco le anticipazioni



Nella seconda metà della quarta stagione abbiamo assistito al culmine della lotta tra il bene, rappresentato da Undici, le sue amiche e i suoi amici, e il Male che alberga nel Sottosopra. Con l’introduzione di Vecna come nuovo antagonista, la mitologia di Stranger Things si approfondisce e dimostra di aprire ad un mondo molto più vasto rispetto a quello delle precedenti stagioni. Tra Lenora Hills, in California dove Joyce e la sua famiglia si è trasferita, il Nevada dove si trova il laboratorio del dottor Brenner, lo Utah dove vive Suzie, la cittadina di Hawkins, il Kamchatka dove è tenuto prigioniero Hopper e – ovviamente – il Sottosopra, la storia della quarta stagione porta il pubblico in giro per il mondo, tra una dimensione e l’altra. Gli ultimi due episodi della quarta stagione si intitolano, rispettivamente, “Capitolo otto: Papà”, il modo in cui Undici e gli altri bambini sono soliti riferirsi al dottor Brenner, e “Capitolo nove: Il Piano”, che probabilmente racconterà l’impresa per sconfiggere Vecna una volta per tutte.

L'ambientazione



Rispetto agli eventi della terza stagione, a Hawkins sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt: mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme ad un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra. Nel cast, tra gli altri, Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)e Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair).