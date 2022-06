Stranger Things 4, finale di 4 ore e i protagonisti si separano: ecco le anticipazioni

Stranger Things 4: ci siamo. Netflix ha rilasciato le prime immagini del volume 2 della quarta stagione di Stranger Things, che include gli ultimi 2 episodi (scritti e diretti dai Duffer Brothers) disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il 1° luglio.

L'episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, mentre l'episodio 9 durerà 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto NETFLIX Squid Game 2, annuncio ufficiale e anticipazioni: «Tornano... RISCOPERTE Stranger Things 4, fenomeno Kate Bush: grazie alla serie... LA SERIE A che ora esce Stranger Things 4? Da oggi alle 9 su Netflix la...

Rispetto agli eventi della terza stagione, a Hawkins sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt: mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme ad un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Nel cast Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).