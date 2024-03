Lol 4, chi ride è fuori, quando inizia? Puntate, concorrenti e la sorpresa live del comedy show

LOL: chi ride è fuori. Il comedy show targato Prime Video torna per la quarta edizione. L'esordio? Lunedì 1° aprile. A Pasquetta sulla piattaforma saranno disponibili gli episodi del fortunato format. Ma non tutti. Fedez resta al timone. Con lui Frank Matano. E poi ci sarà Lillo, "coach" per i comici rinchiusi nel teatro dove ridere è vietato.

Quando e dove vedere LOL4

Il comedy show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, con i primi 4 episodi, dal 1° aprile.

Ma chi magari pensa di farsi una unica scorpacciata non stop di risate dovrà cambiare i suoi programmi. Perché delle sei ore di girato non tutte saranno messe online contemporaneamente. Gli ultimi due episodi, compreso quindi quello in cui si incoronerà il quarto vincitore del comedy show, saranno infatti live dall’8 aprile.

Chi sono i comici in gara?

Chi saranno i progonisti che proveranno a "farsi fuori" a suon di battute? Ecco i nomi dei 10 partecipanti (in ordine alfabetico):

Diego Abatantuono Loris Fabiani (lo "sparring partner" vincitore del Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro) Edoardo Ferrario Angela Finocchiaro Maurizio Lastrico Aurora Leone Lucia Ocone Giorgio Panariello Claudio Santamaria Rocco Tanica