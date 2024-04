Lunedì 8 Aprile 2024, 12:15

Un documentario in formato originale (33 episodi di un minuto ciascuno per Instagram) nato dalla richiesta diretta dei detenuti del carcere “Nerio Fischione” (già Canton Mombello) di Brescia, il più sovraffollato d'Italia: “Vi chiediamo solo di ascoltarci”. È intitolata “11 giorni” la web serie documentaristica con la regia di Nicola Zambelli che sarà online da giovedì 11 aprile e per undici giorni sulla pagina Instagram “11.giorni”: i protagonisti sono alcuni dei detenuti che mostrano le condizioni di vita nel carcere in cui la percentuale di presenze ha superato tra il 2023 e il 2024 il 200%.



Sono stati loro a chiedere di potersi raccontare: la loro lettera, inviata alla docente universitaria Luisa Ravagnani, “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”, ha aperto via via tutte le porte anche della burocrazia e ha permesso infine alle telecamere di entrare in carcere. Telecamere che poi sono arrivate anche nelle aule di numerosi istituti delle medie superiori di Brescia, perché in questa serie sono coinvolti anche 500 studenti.

Il docufilm, che unisce in 33 minuti i 33 episodi, sarà proiettato in anteprima al Cinema Nuovo Eden martedì 9 aprile alle 21. E' previsto anche un dibattito. Il progetto è una produzione InPrimis, SMK Factory e Associazione Carcere e Territorio (ACT), con la collaborazione del Comune di Brescia e con il contributo di Cooperativa Bessimo e Doriana Galderisi, psicologa.



Un minuto per 33 volte, tre episodi alla volta per 11 giorni, che nel mondo quotidiano scorrono inverosimilmente simili ognuno all’altro, veloci e semplici: lo spettatore viene coinvolto nella vita e nelle riflessioni di un gruppo di detenuti della casa circondariale “Nerio Fischione” (già Canton Mombello) di Brescia. Ogni episodio, presentato in formato verticale 9:16 per la visione su cellulare, sfida il confine tra il carcere e la libertà, offrendo uno sguardo profondo e autentico sulla quotidianità di chi vive dietro le sbarre.

Attraverso un percorso di giustizia riparativa, i detenuti hanno raccontato le loro storie alla telecamera che guida lo spettatore nel penitenziario. Durante incontri tematici proposti alle scuole superiori di secondo grado, il racconto video costruisce un ponte tra il mondo dei detenuti e quello dei giovani, destinatari del progetto.

Il laboratorio allestito tra le mura carcerarie ha permesso la raccolta di materiali testuali e audio interviste che hanno costituito la traccia orale del racconto “11 Giorni”.





La pagina Instagram (@11.giorni) raccoglie gli episodi pubblicati nell’arco di 11 giorni, creando uno spazio di incontro virtuale grazie a un’innovativa campagna attiva sui social network. “11 Giorni” è un racconto emotivo che supera le barriere delle comuni percezioni e offre una prospettiva autentica sulle sfide del sistema carcerario italiano, afflitto da sovraffollamento e carenza di spazi. I 33 episodi della serie, raccolti in un coinvolgente cortometraggio di mezz'ora (sempre nel formato pià adatto ai cellulari ) conducono gli spettatori in un viaggio che va oltre il carcere di Brescia, esplorando le complessità e sfidando i pregiudizi.

“11 Giorni” è un'opera cinematografica che offre una lente d'ingrandimento originale su un universo spesso trascurato e apre le porte a una riflessione profonda sulla giustizia e sulle connessioni umane.



Il regista Nicola Zambelli è già autore di “Sarura, the future is an unknown place”, docufilm sulla comunità nonviolenta Youth Of Sumud in Palestina e di “Weaker Closer, what makes us weaker, make us closer”, documentario girato tra le strade di Brescia al tempo di lockdown.

“Noi detenuti sappiamo bene di essere l’ultima categoria a suscitare l’interesse di qualcuno e,

probabilmente, anche l’ultima per la quale qualcuno decida di alzarsi e venire ad incontrarci,

a vedere come viviamo. [...] Desideriamo incontrare qualcuno che tornando nel mondo libero confermi che si è arrivati al capolinea,che è il momento di risolvere questa situazione insostenibile una volta per tutte, perché la dignità di ogni uomo ha pari valore,indipendentemente dal suo stato di libertà o prigionia”. (MIR – Manifestiamo Insieme Responsabilmente Brescia, 8 settembre 2022)



Credits

Una produzione: InPrimis / SMK Factory / ACT - Associazione Carcere e Territorio

Regia e Fotografia: Nicola Zambelli

Assistente regia e produzione: Nicolò Ricci Bitti

Produzione: Francesco Zambelli

Assistente produzione: Marta Melina

Presa diretta e postproduzione audio: Francesco Fonassi

Montaggio: Nicola Zambelli, Nicolò Ricci Bitti

Consulente: Luisa Ravagnani

Comunicazione social: Nicolò Ricci Bitti, Teresa Bozza

Si ringrazia in particolar modo la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, la

direttrice Francesca Paola Lucrezi, il funzionario giuridico pedagogico Matteo Pedroni, la funzionaria mediatrice

culturale Giulia Rita Fanizza e il corpo della Polizia Penitenziaria.

Con la collaborazione del Comune di Brescia

Con il contributo di Cooperativa Bessimo e Doriana Galderisi Psicologa

Istituti scolastici coinvolti: Liceo scientifico Copernico, Liceo scientifico A. Calini, I.I.S. Mantegna,

I.I.S. Falcone, I.I.S. Tartaglia Olivieri, I.I.S. Capirola.

Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato al laboratorio di scrittura e agli incontri per la realizzazione della web-serie “11 Giorni