I nuovi episodi della terza stagione di ‘Danger Force’: ecco dove e quando vanno in onda

Venerdì 12 Gennaio 2024, 08:36

Il nuovo anno è appena iniziato e su Nickelodeon (Sky 605), il brand di Paramount dedicati a bambini e ragazzi, sono già arrivate tante novità per una partenza alla grande. Da lunedì 15 gennaio, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:00, su Nickelodeon (Sky 605) arrivano i nuovi episodi della terza stagione di “Danger Force”, la mitica serie spin off di “Henry Danger”. Nuove avventure aspettano Capitan Man e la sua allegra banda di supereroi alle prime esperienze da paladini della giustizia. Immagini da Ufficio Stampa



LEGGI ANCHE: -- Le ‘Maratone delle Amiche’: Skye e Dora protagoniste su NickJr