'LOL: Chi ride è fuori 4', intervista al cast: «Un programma che aggrega»

Sabato 30 Marzo 2024, 14:01

Si scaldano i motori della quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show original italiano disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall'8 aprile. Il cast vanta dieci grandi comici e professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Ad osservare l'esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano e da Lillo, nel ruolo di overacting coach. «Io pensavo che non ridere sarebbe stata la cosa più difficile - dice Edoardo Ferrario - ma quando sei lì è più complesso gestire la fatica. Dopo un po’ che sei lì, non hai più percezione di cosa fa ridere e cosa no». «Io ho scoperto comicità che non sapevo ci fossero. - aggiunge Giorgio Panariello - Non seguivo alcuni comici e li ho scoperti a mie spese perché stavo per capitolare in più di un’occasione». «Sicuramente trattenere la risata è stato complicato - precisa Aurora Leone - perché io tendo a ridere molto. Non mi aspettavo di fare i pezzi che mi ero preparata con altri comici che entravano nello sketch rendendolo più difficile».



Wax torna con ‘Primo al mondo’: «La mia ossessione? Far star bene gli altri»