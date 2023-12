Lol 4: Chi ride è fuori, ecco il cast della nuova stagione

Il nuovo cast della quarta stagione di "Lol: Chi ride è fuori" è stato annunciato da Prime Video e include Diego Abatantuono , Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Nel comedy show, gli attori dovranno rimanere seri per 6 ore consecutive, cercando al contempo di far ridere i loro avversari per vincere un premio finale di 100.000 euro da destinare a un ente benefico scelto dal vincitore. La quarta stagione, composta 6 sei episodi, è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile su Prime Video nel 2024 in oltre 240 Paesi. Fedez sarà l'arbitro e conduttore, affiancato da Frank Matano come co-host e da Lillo Petrolo nel ruolo di coach. Una novità sarà la presenza di un aspirante comico, vincitore del Lol Talent Show. Inoltre, Prime Video lancerà "Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro" all'inizio del 2024, con Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus alla ricerca del decimo concorrente attraverso un tour italiano, presentato da Mago Forest. Il nuovo show varietà includerà sfide di comicità tra comici e artisti di diversi generi.