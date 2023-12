LOL 4, ecco il cast della nuova edizione: da Panariello alla Finocchiaro, passando per Santamaria e Abatantuono

L'attesa è finita. Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della quarta stagione di «LOL: Chi ride è fuori», il game show italiano basato sul format giapponese «Documental». Condotto come sempre da Fedez, il programma avrà un cast da urlo, da Giorgio Panariello ad Angela Finocchiaro, passando per Diego Abatantuono e Claudio Santamaria.

I concorrenti

Con un video pubblicato sui propri canali social, Prime Video ha annunciato oggi il cast della quarta edizione di «LOL: chi ride è fuori», il game show condotto da Fedez che andrà in onda nel 2024. Un mix di comici, attori e personaggi famosi sui social, che si sfideranno per sei ore a colpi di battute, sketch e gag esilaranti, cercando di restare seri ma provando a far ridere gli altri. Oltre al rapper di Milano, presente con il ruolo di arbitro e conduttore, ci saranno anche Frank Matano e Lillo Petrolo, che quest'anno vestirà i panni di un coach vero e proprio. Ma chi saranno i concorrenti a contendersi il premio di 100mila euro da donare a un ente benefico?

Come annunciato nel video della piattaforma di streaming, gli sfidanti saranno Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono, oltre a un personaggio misterioso non ancora svelato.

Al cast si unirà infatti anche un aspirante comico, vincitore dello show «LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro».