Taylor Swift, ecco l'album-evento: è già il più atteso di sempre. Sedici tracce e un duetto con Post Malone

Nelle ultime quarantotto ore sui social era stato fatto circolare tra i fan un link pirata che rimandava a una cartella condivisa contenente i (presunti) file del disco: in migliaia ci avevano cliccato sopra, scaricando le tracce 174 mila volte. Peccato che non fosse il vero album, ma un fake realizzato da qualche furfante tramite l’intelligenza artificiale, confondendo tutti.



L’episodio, bizzarro, rende l’idea dell’attesa spasmodica che ha accompagnato l’uscita di The Tortured Poets Department, il nuovo album di Taylor Swift. Quello originale, di disco, è stato caricato questa notte sulle piattaforme di streaming di tutto il mondo: è l’undicesimo album di inediti della 34enne popstar statunitense dei record, il quarto inciso solo negli ultimi quattro anni dopo Folklore e Evermore del 2020 e Midnights del 2022. E sarà con buona probabilità l’album dell’anno.

Il nuovo record

Spotify, la piattaforma streaming più utilizzata al mondo, non ha comunicato cifre, ma ieri ha rivelato che The Tortured Poets Department è diventato il disco più pre-salvato di sempre. Alcuni dati che rendono l’idea dell’impatto che Ttpd - così come l’hanno ribattezzato i fan - può avere sulla discografia mondiale li ha tirati fuori l’agenzia di scommesse britannica Ladbrokes, che ha invitato gli scommettitori a indovinare in quanto (poco) tempo il disco supererà quota 10 milioni di copie vendute. Secondo le previsioni, Taylor Swift potrebbe battere il record relativo al maggior numero di copie vendute in una sola settimana detenuto dal 2015 da Adele, che con 25 vendette 3,3 milioni di unità in sette giorni. Sarebbe l’ennesimo trionfo per la voce di Cruel Summer, che dopo aver incassato la scorsa estate oltre 1 miliardo di dollari con i concerti dell’Eras Tour negli Usa (i 53 show hanno contribuito alla crescita del Pil del paese per 5 miliardi di dollari grazie a tutto il giro d’affari - la tournée farà tappa in Italia il 13 e 14 luglio per due date esauritissime allo Stadio San Siro di Milano), essere stata incoronata Persona dell’anno 2023 dal Time ed essere entrata nella lista dei miliardari di Forbes, si prepara a monopolizzare ancora una volta le classifiche mondiali.

Il duetto con Post Malone



«The Tortured Poets Department è un album che avevo bisogno di realizzare più di qualsiasi disco io abbia mai fatto. È stata un’ancora di salvezza», ha detto lei ai fan, che hanno unito i puntini e capito che ad ispirare le sedici canzoni del disco - Fortnight è un duetto con il rapper americano Post Malone, Florida!!! con la band britannica Florence and the Machine - è stata la fine della storia d’amore della Swift con il 33enne attore britannico Joe Alwyn, durata dal 2016 allo scorso anno. The Tortured Poets Department era infatti il nome di una chat Whatsapp che Alwyn aveva insieme agli amici e colleghi Paul Mescal e Andrew Scott: non un caso. Swift, dallo agosto felicemente fidanzata con il giocatore di football americano Travis Kelce, ha esorcizzato la fine della storia così. Il disco esce in una serie di versioni diverse: vinile, cd, cassetta, edizioni deluxe con tanto di ciondoli, magneti, segnalibri e cartoline. Per la promozione, Swift ha coinvolto i colossi dei social e dello streaming in una serie di iniziative. Instagram ha sbloccato per l’occasione una nuova funzionalità: negli scorsi giorni sul profilo della cantante è partito uno speciale conto alla rovescia interattivo.



Spotify ha allestito una libreria temporanea al Grove di Los Angeles, presa d’assalto dai fan desiderosi di sfogliare libri firmati dalla loro beniamina, contenenti curiosità sulle canzoni.

E a sorpresa le sue hit sono tornate su TikTok, nonostante la guerra in corso tra l’app e la casa discografica per la quale incide la popstar, la Universal: le canzoni erano state ritirate a febbraio da parte dell’etichetta insieme a quelle di Harry Styles, Drake e Adele dopo che l’app e la multinazionale non erano riuscite a mettersi d’accordo sul rinnovo di un accordo di licenza. Universal, sorpresa dalla mossa, ha invitato Swift a riconsiderare la sua posizione. Da parte dello staff della popstar, figurarsi, non è arrivata nessuna risposta