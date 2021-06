Al via il pre-order del nuovo album di Tropico: 'Non esiste amore a Napoli', disponibile anche in vinile

Lunedì 28 Giugno 2021, 17:06

'Non esiste amore a Napoli'. Questo il nome del nuovo album di Tropico, progetto discografico dell’autore e compositore Davide Petrella, pubblicato con la casa di discografica 'Island Records'. Da oggi sarà disponibile il pre-order della versione in vinile.

Dopo aver pubblicato sempre per 'Island Records' il singolo omonimo dell'album 'Non Esiste Amore a Napoli', 'Doppler', 'Contro e Egotrip', e dopo la release dello scorso maggio del singolo 'Carlito’s Way', brano raffinato dalle sonorità delicate e dalle atmosfere rarefatte, l’artista svela oggi il frutto prezioso del lavoro in studio degli ultimi mesi la cui uscita è prevista prossimamente. Con il pre-order del vinile di 'Non esiste amore a Napoli' dà accesso ai fan più affezionati a un’edizione a tiratura limitata del disco, numerato e autografato dallo stesso Tropico.

Nato interamente dalla penna del cantautore e compositore napoletano, 'Non esiste amore a Napoli' è composto da 14 tracce, tasselli tutti diversi stretti dal fil rouge che lega storie d’amore finite a fuochi mai spenti di innamorati costretti alla lontananza. Caleidoscopiche le sonorità, da quelle avvolgenti che ti riportano a casa a quelle più wavy - sprazzi di follia che ti fanno allontanare in auto di notte senza meta, lontano dalla città.

Al fianco di Tropico anche quattro grandi nomi sulla cresta dell’onda della scena musicale italiana, Calcutta, Coez, Elisa e Franco126, che hanno voluto accompagnare Davide in questo suo nuovo viaggio arricchendo ulteriormente il nuovo album, collaborando con l’artista a quattro tracce presenti nella tracklist.

Di seiguito il nome delle tracce di 'Non esiste amore a Napoli':

01 - Carlito’s way

02 - Non esiste amore a Napoli / feat. Calcutta

03 - Geniale

04 - C’eravamo tanto amati / feat. Elisa

05 - Americano

06 - Dint o scuro

07 - Bambina

08 - Vasco / feat. Coez

09 - Non vogliamo diventare grandi

10 - Piazza Garibaldi / feat. FRANCO126

11 - Bambolina Voodoo

12 - Garage Days

13 - Balaclava

14 - Non esiste amore a Napoli

