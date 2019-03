Takagi e Ketra: «Jovanotti, Tommaso Paradiso e Calcutta, ecco i nostri Barbooodos»

Ultimo aggiornamento: 11:57

Da oggi ci ritroveremo a fischiettare La Luna e la gatta, vocata al tormentone ma scongiurando il reggaeton. Stavolta i producer Takagi & Ketra arruolano tre pesi massimi del pop sotto il nome Barbooodos:. Li chiamavano Trinità, riuniti in un brano che viaggia su sonorità soul anni '60 (stile Mark Ronson per Amy Winehouse), dal sapore spaghetti western, con fischio alessandroniano (fatto da Ketra), e che non dimentica di parlar d'amore con romanticismi alla Paradiso.Una bomba etere-diretta. Takagi & Ketra, il milanese Alessandro Merli, 45anni, ex Gemelli DiVersi, e Fabio Clemente, nato a Vasto nel 1986 e beatmaker dei Boomdabash, dal 2012 sono quelli che lanciano la hit e nascondo il viso: Nu Juorno buono, Oroscopo, L'esercito del selfie, Amore e capoeira, Vorrei ma non posto, Roma- Bangkok, Non ti dico no. Non li vedi ma sono ovunque, architetti di suoni a base di reggae, hip hop, ritmi latini declinati all'italiana, e anche un po' psicologi a trattare con chi ha più ego di loro.Ketra: «Pensavamo fosse impossibile, invece è successo in modo naturale. È un'esclusiva unire un cantautore storico che guarda avanti e altri due che stanno svecchiando il pop italiano». Takagi: «È un gol in rovesciata alla finale di Champions».T: «Un'attitudine free style, si buttano e ne escono sempre vincenti. Tommaso, se una cosa è folle, si lancia come un bambino fra le palline di Ikea. Calcutta è un fratello, passa in studio quando gli pare, senza avvisare»K: «Era venuto a trovarci nel nostro loft nella Chinatown milanese per progetti futuri, gli abbiamo fatto ascoltare un provinaccio e lui, senza che avessimo osato chiederglielo: Accendete il microfono che canto. È sua l'idea del nome Barbooodos: sono tutti e tre pigri con i rasoi».T: «Non è più il signore panciuto dietro al bancone, ma il ragazzino che in cameretta sviluppa un sound e cambia la musica stagnante da decenni. È urbanizzazione del pop. L'accesso alla musica del mondo ha allargato le vedute di chi crea e ascolta».T: «Sì. Frenetik & Orang3 e Boss Doms con Rolls Royce di Achille Lauro, e Charlie Charles con Soldi di Mahmood, hanno scardinato i dogmi».K: «È un fermento positivo. Siamo autodidatti, io non ho potuto studiare e mi sono ingegnato, ma rispettiamo i musicisti, infatti li chiamiamo a suonare nei brani».K: «Il telefono scotta, tipo call center del miracolo. Come se ci fosse una regola».K: «No. Il segreto è avere orari da ufficio. Dalle 9 alle 19 e oltre, siamo in studio a lavorare. Prima o poi l'idea arriva. Quando vai in palestra tutti i giorni, riesci ad alzare più pesi degli altri».T: «Per niente. Arrivano al primo colpo alla signora che stira davanti alla tv e ai bambini, che non hanno pregiudizi. Ai matrimoni la gente li balla fuori di testa. La risposta del pubblico ci fa volare».K: «La Bertè che dice con quella voce rock: siete dei geni».K: «Lavoriamo con chi stimiamo. Il lavoro sporco lo fa sempre la canzone. Se è distante da loro, il matrimonio è felice. La figata di fare un pezzo con noi è che gli artisti escono dalla comfort zone».K: «Non lo confesseremo mai».T: «Mina ci ha bellamente rimbalzato. Era un sogno irrealizzabile e così lo ha lasciato».