Mika è arrivato a Sanremo. Il cantante, con ogni probabilità, in settimana sarà sul palco dell'Ariston per annunciare la sua partecipazione all'Eurovision 2022 in qualità di conduttore. Lo rivela "La Vita in Diretta". Secondo quanto trapelato, ad affiancare Mika in conduzion ci saranno Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Il cantante libanese è stato avvistato al box tamponi di Sanremo.

