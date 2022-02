Sanremo 2022, Noemi: «In ”Ti amo non lo so dire” le fragilità che seguono il cambiamento»

“Cambiamento” è ancora una volta la parola d’ordine di Noemi. L’artista si appresta a vivere per la settima volta l’emozione di calcare il palco del Festival di Sanremo, e lo fa con “Ti amo non lo so dire”. Se lo scorso anno aveva raccontato la propria metamorfosi con “Glicine”, quest’anno fa il passo successivo spiegando che cosa succede dopo che ci si è messi a fuoco. Già, perché cambiare, evolvere, porta inevitabilmente a dover ripensare gli equilibri non solo con se stessi, ma anche con gli altri. Foto e Video: Ufficio Stampa MNCOMM

LEGGI ANCHE : Sanremo 2022, svelata la scaletta ufficiale della prima serata. Ecco tutti gli ospiti