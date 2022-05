Kalush Orchestra, dopo l'Eurovision il cantante si arruola per l'Ucraina: «Pronto a combattere»

Prima l'Eurovision, poi la guerra. Oleh Psjuk, il frontman della Kalush Orchestra, vincitore la scorsa notte del contest canoro europeo, ha salutato la sua ragazza per unirsi alla prima linea nella guerra in corso in Ucraina contro la Russia. È quanto si legge sul Daily Mail. Psiuk è stato fotografato mentre - dopo avere caricato i suoi effetti personali su un taxi - abbracciava la sua ragazza Oleksandra fuori dal suo hotel a Torino, in Italia, prima di partire per difendere l'Ucraina con indosso il suo caratteristico cappello rosa e uno zaino.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Il video di Stefania nell'inferno di Bucha LA PROVOCAZIONE Le parole scritte dai russi sulle bombe I NUMERI Eurovision, boom ascolti: 6,6 milioni di spettatori e 42% di... IL TRIONFO "Stefania", la canzone vincitrice dedicata a una madre... UCRAINA Vince l'Eurovision 2022 l'Ucraina con la canzone Stefania

Kalush, il cantante: «Adesso siamo pronti a combattere per l'Ucraina»

Ieri la band, sul palco di Torino, ha lanciato un appello per aiutare Mariupol e l'acciaieria Azovstal. Un gesto rischioso poiché poteva costare l'eliminazione, ma l'organizzazione ha ritenuto che il messaggio non fosse politico (espressamente vietato dal regolamento), ma umanitario. In conferenza stampa Oleh Psjuk ha dichiarato: «La squalifica era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio. La nostra gente è bloccata nell'acciaieria e non può uscire. Bisogna liberare quelle persone e per farlo abbiamo necessità di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici».

E ha concluso: «Difficile dire cosa succederà ora. Per essere a Torino abbiamo avuto un permesso temporaneo fino a domani. E come ogni ucraino siamo pronti a combattere, come possiamo e fino a quando possiamo».