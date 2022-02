Sanremo 2022, Ornella Muti nella prima serata: «Quello che conta è arrivare al cuore delle persone»

Prima volta a Sanremo per Ornella Muti che si dice “emozionata, spaventata, un po’ nervosa ma molto felice”. “È un onore e spero di fare bene. Non mi piace impormi o essere sopra le righe: ci saranno momenti importanti ma non cose istituzionali. Per me arrivare al cuore delle persone è quello che conta”. Immancabile, poi, un chiarimento dopo le polemiche circa l’impegno dell’attrice sulla cannabis medica: “Io non spingo assolutamente l’aspetto ludico della canna – spiega Muti – Pensano che io giri per il backstage donando canne ma non è così. Quello che dico è che ognuno faccia quello che sente ma deve avere il diritto di potersi curare in questo modo”. Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Sanremo 2022, svelata la scaletta ufficiale della prima serata. Ecco tutti gli ospiti