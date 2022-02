Sanremo 2022, chi sono i Meduza? Il trio house italiano scalda la prima serata del Festival

I Meduza saranno tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2022. Partiti da Milano, grazie al successo mondiale ottenuto sono arrivati fino al fino "The Ellen DeGeneres Show", uno dei programmi più seguiti negli Stati Uniti. E Amadeus li ha voluti all'Ariston, per accendere la prima serata con una scossa di energia. Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, sono uno trio di producer house. La loro musica circa vanta milioni di ascolti ogni mese su Spotify.

Chi sono i Meduza

I Meduza si sono formati nel 2019, ma in pochi anni sono riusciti a raggiungere vette di successo altissime. Simone Giani e Luca de Gregorio si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica. Mattia Vitale è un DJ resident house e si è esibito in diversi locali di Milano e dintorni, prima di unirsi agli altri due componenti del gruppo.

Nel 2019 hanno pubblicato il singolo Piece of Your Heart, in collaborazione con il duo di produttori inglesi Goodboys, nominato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”. Tra i loro successi anche Lose Control, Born to Love e Paradise. Il 14 maggio 2021 hanno pubblicato il quinto singolo del progetto: Headrush, fatto insieme a Elroii, seguito il 29 ottobre dal sesto singolo realizzato con Hozier, Tell It to My Heart.

Curiosità

Sono molto attaccati all'Italia. Nelle loro esibizioni è sempre presente il riferimento a Gianni Versace e a ciò che rappresenta negli Stati Uniti. I Meduza, secondo Forbes, sono stati gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020, i 22esimi dj nel mondo nella classifica Top100 alternative secondo il sito DJ MAG, oltre ad essere al numero 2 nella classifica del sito 1001tracklist dei migliori produttori mondiali.