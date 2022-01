Dai big come Gianni Morandi e Emma Marrone, fino ai grandi ritorni sul palco dell'Ariston come Achille Lauro e Fabrizio Moro per finire con gli esordienti che lo solcheranno per la prima volta come Ana Mena e Matteo Romano: ecco una gallery con tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022.