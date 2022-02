Sanremo 2022, Gianni Morandi con Jovanotti vince la serata cover. «Gara falsata», scoppia la polemica sul web

Tutto pronto per l'ultima serata di Sanremo 2022. Mentre i telespettatori attendo in trepitante attesa il nome del vincitore, dopo la serata delle cover di ieri sui social scoppia la polemica. Al centro delle critiche nella serata in cui i 25 big in gara si sono cimentati nelle cover la vittoria di Gianni Morandi e Jovanotti fa storcere il naso a molti. Gianni Morandi che dopo 22 anni è tornato sul palco dell'Ariston con Apri tutte le porte si è fatto accompagnare da Jova per la gara di ieri, è l'esibizione è stata sublime.

Sanremo 2022, la quarta serata la vince Gianni Morandi con Jovanotti

I due artisti si sono scatenati sul palco del teatro di Sanremo in un medley dei successi di entrambi facendo ballare tutti, dai telespettatori al pubblico in sala. Un successo che ha messo Gianni Morandi sul podio ieri al primo posto, superando il duo Mahmood & Blanco (che cantano Brividi) ed Elisa (con la sua O forse sei tu), che finora erano stati sempre i preferiti.

Sanremo 2022, classifica: Morandi (con Jovanotti) vince la serata delle cover. Mahmood-Blanco ancora in vetta alla graduatoria generale

La polemica

Durante la serata però Jovanotti non si è limitato ad affiancare Morandi ma ha avuto anche il suo momento da superospite in cui ha commosso tutti recitando la poesia "Bello Mondo" di Mariangela Gualtieri. Il televoto in quel momento era ancora aperto e seconto il web questa cosa non è stata corretta verso gli altri concorrenti in gara. Su twitter gridano al Gara falsata, e finora il sempregiovane Gianni era stato sempre al terzo posto.

Le critiche dal web

«Se Jovanotti è a Sanremo in qualità di ospite di Morandi non può dargli lo spazio che si riserva ad un super ospite Se è a Sanremo in qualità di super ospite non puoi farlo esibire con un cantante in gara È gara falsata», cinguetta un utente. «Amo Jovanotti, ma fare il l'ospite in una serata in cui sei in gara con Morandi a televoto apperto non è opportuno. Scelta discutibile».

Ovviamente nessuno dei Tweet è contro gli artisti ne tantomeno la performance che è stata perfetta, ma quanto sulla scelta discutibile che potrebbe aver favorito Morandi rispetto agli altri big.