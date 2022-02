Sanremo 2022, pagelle quarta serata: Morandi-Jovanotti ciao boomers (10), Elisa-D'Amario che bomba (9), Emma povera Britney! (4)

Maria Chiara Giannetta 9 Vuoi vedere che Amadeus ci ha azzeccato per la seconda volta? Non ci ha fatto rimpiangere Drusilla (come temeva lei). Giovane, divertente, spigliata. Maria Chiara è una bellissima scoperta.

Morandi e Jovanotti 10 Ecco la coppia di cui non sapevamo di aver bisogno. I gemelli diversi Gianni e Jova fanno esplodere l'Ariston. E non si sa chi abbia più carica dei due. Ciao boomers.

Elisa e Elena d'Amario 9 Dopo questa esibizione ho ritirato fuori dalla cantina gli scaldamuscoli. Divina la voce di Elisa, d'accordo, ma - sinceri - qualcuno l'ha guardata in questi 2 minuti e passa di esibizione? La ballerina di Amici è una bomba sexy. Ed è esplosa. Pura invidia.

Emma e Francesca Michielin 4 Britney perdonale perché non sanno quello che stanno facendo. Vedere Emma e Francesca improvvisare un balletto sulle note di "Baby one more time" mi ha ricordato i miei 12 anni davanti allo specchio con il poster di Madonna in cameretta.

Lauro-Berté 6 Achille lascia quel microfono e lascia cantare la regina. Che vuoi dire alla Berté? Nella sua canzone-manifesto è intoccabile. Loredana si mangia Lauro. Si può votare solo per lei?

Irama e Grignani 4 Grignani a spasso per la platea, Irama che lo insegue, il trucco alla Joker. Che cosa è successo sul palco? Ma era Grignani o Johnny Depp quello che cantava?

Matteo Romano e Malika Ayane 7 Sembrano mamme e figlio: lei lo guarda come un cucciolo smarrito, lui prova a starle al passo ma la coppia non è credibile.

Sangiovanni- Mannoia 7 "Vestirmi come un fesso e fare il deficiente nei concerti…" e scegliere le canzoni a caso. Accanto a Fiorella Mannoia Sangio sembra stia cantando al Karaoke. Sarebbe potuto essere un bel contrasto, invece l'accostata lascia interdetti. La canzone risulta spezzata in due. Con e senza Fiorella.

Noemi 6 Portare la regina del soul Aretha Franklin è un'impresa ardua anche per lei. Soprattutto perchè è in inglese. Pronuncia da rivedere. Però è sempre elegantissima. E nel finale (finalmente) decolla.

Beppe Vessicchio 10 Sanremo è un Festival italiano fondato su Beppe Vessicchio. Quanto ci era mancato.

Giovanni Truppi 5 Rifare De Andrè non è uno scherzo, anche se sei spalleggiato da Vinicio Capossela. Risultato? L'esibizione sembra durare 3 ore. "Er canotta" non convince. A proposito era talmente convinto del look da aver acquistato uno stock ?

Yuman 5 Ma io dico come ti viene in mente di portare in gara una delle canzoni più famose del mondo? Yuman che canta "My Way" di Sinatra ha l'effetto di una serata al Karaoke. Ha osato troppo.

