Quando le prevendite online erano già aperte da qualche ora, Salmo ha annunciato sui suoi profili social il suo primo concerto in uno stadio: il 14 giugno sarà a San Siro per l’unica data italiana prevista per il 2020. Il concerto milnese arriverà dopo la sua prima tournée mondiale Playlist Worldwide Tour che si aprirà il 16 marzo 2020 a Madrid per concludersi il 27 aprile a Los Angelesi, passando per Barcellona, Lugano, Zurigo, Losanna, Parigi, Stoccarda, Monaco, Amburgo, Bruxelles, Londra, Amsterdam, Lussemburgo, New York e Miami. Protagonista del 2019 con 32 dischi di platino, 18 dischi d’oro e oltre 220 mila spettatori del “Playlist Tour”, Salmo ha scritto su Instagram: «Mostro il finale! 14.06.20 Stadio san Siro». © RIPRODUZIONE RISERVATA