Chi è Sabrina Ferilli, conduttrice della finale di Sanremo al fianco di Amadeus: età, carriera e vita privata

Sabrina Ferilli sarà la quinta e ultima conduttrice del Festival di Sanremo 2022. Arriva dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Condurrà nella notte più importante, quella nella quale verrà decretato il vincitore. Amadeus ne ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando che gli è stata suggerita da suo figlio di 13 anni: «Lei piace a tutte le età», ha detto il conduttore. Sarà il suo secondo Sanremo in conduzione, dopo aver affiancato Pippo Baudo nel 1996.

Sabrina Ferilli, la carriera

Sabrina Ferilli non ha bisogno di presentazioni. É una delle attrici più famose e amate d'Italia. Nata a Roma il 28 giugno 1964, ha 57 anni. Figlia di Ida e Giuliano, un ex dirigente del Partito Comunista Italiano. É cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma, ed ha frequentato il liceo classico Orazio nella Capitale.

La sua carriera nel cinema è iniziata molto presto. Nel 1990 diventa famosa grazie al film di Alessandro D’Alatri Americano Rosso. In seguito recita in Anche i commercialisti hanno un’anima, Il giudice ragazzino e in Diario di un vizio di Marco Ferreri. La vera svolta per la sua carriera arriva quando prende parte al film La bella vita di Paolo Virzì, che le vale il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista.

Dopo essere arrivata al successo, partecipa a Vite strozzate di Ricky Tognazzi, Ferie d’agosto di Virzì e Ritorno a casa Gori di Alessandro Benvenuti. Si dimostra grande attrice cominciando a lavorare anche a teatro alla fine degli anni 90. Nel 2000 posa per un calendario sexy per Max, che vende oltre 1 milione di copie. Ha partecipato ad alcuni "Cinepanettoni" come Christmas in love e Natale a New York, insieme al duo Boldi-De Sica.

Sabrina Ferilli in tv

Dal 2013 ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi, per tre anni. Da ottobre 2019 la Ferilli fa parte della giuria popolare di Tú sí que vales, programma in onda su Mediaset. A maggio 2020 diventa giudice della prima edizione di Amici Speciali.

Vita privata

Sabrina Ferilli si è sposata due volta. La prima nel 2003, quando si è unita all’avvocato Andrea Perone. Il matrimonio però dura soltanto due anni. Nel 2011 si risposa con il manager Flavio Cattaeno a Parigi. Tutt'oggi è ancora sposata con lui, ma non ha mai avuto figli.