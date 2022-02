Sanremo 2022, i voti alla seconda serata: Checco Zalone (finalmente) all'Ariston grazie all'amicizia con Amadeus

Tutti ci avevano provato. Solo Amadeus, alla fine, ci è riuscito. Questa sarà la serata di Checco Zalone, l'attore pugliese al debutto assoluto a Sanremo 2022. In tanti prima di Ama avevano provato a convicerlo a partecipare al Festival. Con nessuna fortuna. Nel 2019 il suo nome era stato accostato alla kermesse, con la direzione artistica di Claudio Baglioni, ma lui smentì: «Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo». Con Amadeus è legato da un'amicizia che risale al 2007, quando Checco lo affiancò alla conduzione di “Canta e vinci“, game musicale di Italia 1. La sua attesissima performance - dovrebbe esibirsi in un monologo e in una canzone - promette come sempre di fare rumore.

Occhi puntati stasera anche su un'altra super ospite, Laura Pausini che presenterà il nuovo singolo, Scatola, firmato con Madame e Shablo, che accompagna il nuovo film Amazon Original "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", con la regia di Ivan Cotroneo. La sua presenza sul palco sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin, al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio: sul palco dell'Ariston accanto a Laura dovrebbero esserci anche gli altri due conduttori Alessandro Cattelan e Mika, già avvistati a Sanremo.

Donna della serata sarà Lorena Cesarini, attrice di origini italo-senegalesi, classe 1987, nota al pubblico del piccolo schermo per il ruolo interpretato nella serie tv targata Netflix, Suburra. Dopo Ornella Muti stasera sarà lei accanto ad Amadeus. «Voglio godermi questo festival ogni secondo. Voglio conservare ogni ricordo, divertirmi e farvi divertire. Deve essere una serata che rimarrà nel mio cuore. E spero di rimanere nel cuore di tutti», ha dichiarato. «Il mio approccio al festival? C'è ansia, emozione, ma è tutto sano. Ringrazio Ama per avermi voluta accanto a lui. E condivido la felicità per i grandi risultati di ieri sera - ha aggiunto la giova attrice -. Amadeus ha portato in questi anni una ventata di aria fresca».

Per lanciare la terza stagione de «L’amica geniale» («Storia di chi fugge e di chi resta») arriveranno all’Ariston nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo le due protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco.