Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020

Amadeus, all'anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, nasce a Ravenna il 4 settembre 1962. La sua carriera comincia negli anni '80 nelle vesti di dj radiofonico, prima di approdare in tv a ridosso degli anni '90. Amadeus ha condotto numerosi show e quiz televisivi, sia in Rai che in Mediaset: dal Festivalbar a L'Eredità, da Reazione a Catena a Soliti Ignoti. Il 2 agosto 2019 viene annunciato dalla Rai come nuovo conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

