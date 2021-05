Maneskin e coca, l'Ebu: «In corso indagini sui filmati». Damiano: io, pronto a fare il test antidroga

Il video delle polemiche di Damiano dei Maneskin che si china su un tavolino e poi si rialza velocemente finisce all'esame dell'Ebu, , The European Broadcasting Union, che organizza e promuove l'Eurovision Song Contest. I sospetti avanzati dal popolo dei social («Ma cosa fa Damiano, sniffa cocaina in diretta?») più volte smentiti da lui stesso e da tutta la band hanno portato a una indagine ufficiale per un possibile uso di droghe in diretta tv durante la finale di ieri sera (vinta dalla band romana).

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Maneskin, Damiano sniffa coca? Ecco il video incriminato SPETTACOLI Maneskin alla finale dell'Eurovision Song Contest 2021 RAI Maneskin, vittoria a Eurovision 2021: «Il rock non muore... PERSONE Maneskin, dal "palco" di via del Corso alla vittoria... MUSICA Maneskin trionfano all'Eurovision, ma a X Factor persero in... VIDEO I Maneskin ospiti al Messaggero: il backstage ROTTERDAM Maneskin trionfano a Eurovision 2021, Damiano: «È solo... INTERVISTA Maneskin all'Eurovision, stasera la finale: «Facciamo come... I DATI Eurovision 2021, i Måneskin i più ascoltati in Italia e... LA GARA Eurovision 2021, Zitti e buoni vinceranno i Maneskin? IL CASO Maneskin, video diventa virale: «Damiano sniffa...

Maneskin, Damiano sniffa coca? Ecco il video incriminato

Eurovision Song Contest, la (singolare) protesta della Gran Bretagna: «A noi zero voti, colpa della Brexit»

Damiano farà il test antidroga

«Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito», così si è espressol'EBU. «Siamo consapevoli della speculazione sul video dei vincitori italiani dell'Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione farà un test antidroga volontario».

Damiano dei Maneskin accusato di drogarsi in diretta: «Scioccati, siamo contro la droga»

Quando farà il test antidroga

Damiano si sottoporrà al test volontario «dopo l'arrivo a casa. Questo è stato richiesto da loro ieri sera ma non ha potuto essere immediatamente organizzato dall'EBU. La band, la loro direzione e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room e hanno spiegato che un bicchiere si era rotto al loro tavolo ed è stato pulito dal cantante. L'EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco», si legge ancora nel comunicato ufficiale.

Damiano: «Siamo contro la droga»

«Polemiche sterili. Senza senso». Damiano, il frontman dei Maneskin, a mente fredda torna sulla bufera che lo ha travolto ieri sera, subito dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest: accusato di aver sniffato cocaina in diretta tv. «La cosa bella è che neanche poteva sembrare. Mi sono abbassato sul tavolino, ma le mani erano in vista - racconta all'ANSA -. Sono davvero stupito. Io non uso droghe». A rincacare la dose ci pensa anche la compagna di band Victoria: «Non abbiamo mai fatto uso di stupefacenti, tantomeno in diretta tv. Per fugare ogni dubbio abbiamo anche chiesto di sottoporci al test: noi siamo contrari alle droghe».

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA