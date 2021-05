Maneskin, video diventa virale: «Damiano sniffa cocaina?». La smentita: «No, ecco cosa è successo»

La gioia per il trionfo dei Maneskin all'Eurovision è stata macchiata da una polemica social sulla droga. Un video che riprende la band romana nel corso della finale di ieri sera mostra Damiano David, il frontman, chinarsi su un tavolino e poi rialzarsi velocemente. Sui social sono immediatamente scattati i sospetti: «Ma cosa fa Damiano, sniffa cocaina in diretta?». Le immagini sono diventate virali in pochissimi minuti e sono arrivate fino a Rotterdam, dove i Maneskin sono stati costretti a smentire le illazioni circolate sul web (soprattutto dalla Francia).

I Maneskin trionfano all'Eurovision, ma a X Factor persero in finale con Lorenzo Licitra: che fine ha fatto

In conferenza stampa Damiano ha chiarito: «Se sniffo cocaina? Non scherziamo, ragazzi. Non dite queste cose, non faccio uso di droghe. Si era semplicemente rotto un bicchiere di vetro, colpa di Thomas». La band con una storia Instagram ha poi ribadito: «Siamo davvero sotto choc in merito a quanto le persone stanno dicendo su Damiano che fa uso di droghe. Siamo veramente contro le droghe e non abbiamo mai usato cocaina. Siamo pronti a effettuare il test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo molto felici per la nostra vittoria all'Eurovision. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto. Il rock'n roll non morirà mai. Vi amiamo».

