Mahmood, un 2020 ricco tra tour e cd: esce il singolo “Rapide”

Il 2020 sarà un anno importante per: dopo aver annunciato il tour europeo, in arrivo un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour italiano. In attesa di maggiori dettagli sull’album, da giovedì prossimo sarà disponibile in presave/preorder il nuovo singolo dal titolo Rapide. Dalla doppia vittoria a Sanremo Giovani e Sanremo nel 2019, al secondo posto all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, al successo del primo tour europeo e la vittoria del premio per il Best Italian Act agli Mtv EMA dello scorso autunno, Mahmood in meno di dodici mesi grazie a pubblico e critica, è riuscito a ritagliarsi un suo percorso di genere unico, fatto di testi e di un nuovo sound urban frutto di sperimentazioni e contaminazioni che ne hanno fatto la sua cifra. A partire da aprile Mahmood tornerà on the road: oltre al tour europeo che parte dalla sua Milano, annunciate oggi anche le prime date del tour italiano indoor previsto per il prossimo autunno che toccherà Firenze, di nuovo Milano, Napoli, Roma, Torino, Modena e Treviso.