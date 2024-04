Mahmood, le sue riflessioni sul successo prima del tour internazionale

Mercoledì 17 Aprile 2024, 08:43

Durante un'intervista al Messaggero, Mahmood ha condiviso alcune riflessioni sul rapido successo nel mondo della musica, facendo riferimento al giovane collega Sangiovanni. «Io sono stato fortunato a non essere esploso a 19 anni, non sono sicuro di come avrei gestito il successo a quell'età», ha ammesso il cantante milanese. Mahmood, che dal 4 aprile è impegnato in un nuovo tour internazionale, ha espresso una certa preoccupazione per le giovani stelle della musica che devono affrontare la fama precoce. Mahmood a Perugia: il 5 luglio al Frontone per L'Umbria che spacca