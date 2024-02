Eurovision, Loredana Bertè e i Jalisse tra i finalisti di Una Voce per San Marino: niente da fare per Annalisa e Mahmood. Tutti gli artisti ammessi

Niente da fare per Annalisa e Mahmood. Nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, ad andare all'Eurovision con San Marino non saranno infatti i due protagonisti di Sanremo 2024. Come spiegato dall’organizzazione, infatti, i due cantanti non avrebbero mai espresso la volontà di partecipare a "Una voce per San Marino". Cosa invece fatta da altre conoscenze della musica italiana, come Loredana Bertè e i Jalisse.

L'annuncio

È arrivata oggi l'ufficialità. Non saranno Annalisa o Mahmood a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest, bensì uno tra Marcella Bella, Loredana Bertè, i Jalisse, Dana Gillespie, Amy Atkinson, La Rua, Aaron Sibley, Pago e Wlady, DJ Jad, Corona & Ice MC.

Il desiderio di Loredana Bertè

Può (per ora) esultare Loredana Bertè. Ospite a "Domenica In" dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante aveva confessato la delusione per non essere arrivata prima, non per la vittoria in sé e per sé, ma per non poter partecipare all'Eurovision: «Arrivare seconda o terza non me ne frega niente, ma volevo arrivare prima ed andare all'Eurovision per rompere le palle al mio ex marito, ma non ci sono riuscita. In Svezia posso andare quando mi pare certo ma in quel contesto era perfetto». Un'opportunità, quella di "Una voce per San Marino", che Loredana Bertè ora non portà farsi scappare.

Tutti gli artisti in gara

Ecco gli artisti della categoria «big» ammessi alla finale: Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago e Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad. E forse Loredana Bertè: «l'intenzione di partecipare c'è, stiamo capendo insieme al suo staff se i tanti pregressi impegni privati e lavorativi dell'artista le permetteranno di essere a tutti gli effetti l'ottavo big in gara. Lo sapremo nei prossimi giorni» fanno sapere dall'organizzazione del festival. La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l'Artista Vincitore di «Una voce per San Marino», con indicazione anche del 2° e dal 3° classificato. Ospite d'onore della serata sarà Riccardo Cocciante.