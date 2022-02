Gary Brooker morto, addio al cantante dei Procol Harum: aveva 76 anni. Cantava "A whiter shade of pale"

È morto Gary Brooker, storica voce dei Procol Harum, gruppo simbolo degli anni 60. Aveva 76 anni. Cantava "A whiter shade of pale", canzone diventata iconica nei decenni successivi. L'annuncio è stato dato dai membri della band tramite Facebook: «Siamo molto dispiaciuti di annunciare la morte di Gary Booker. Mancherà tantissimo a tutti quelli che lo conoscevano», si legge.

Chi era Gary Brooker

Era nato a Londra il 29 maggio 1945. Nel 1966 ha fondato i Procol Harum con Robin Trower, con cui condivideva una prima esperienza musicale nel gruppo r&b dei Paramounts, di cui i Rolling Stones erano grandi fan. A whiter shade of pale è stata scritta l'anno successivo, riscuotendo un grande successo. Da allora la band tornò in classifica soltanto due volte e si sciolse nel 1977. Successivamente Brooker avviò una carriera solista grazie all’album No more fear of flying e collaborò con Eric Clapton e con George Harrison. Con i Procol Harum, che si sono riformati nel 1991, ha pubblicato l'ultimo album, Novum, nel 2017.