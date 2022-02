Gary Brooker, morto il cantante dei Procol Harum. Aveva 76 anni

La sua "A whiter shade of pale" rimarrà per sempre uno dei manifesti musicali del rock e il simbolo della "summer of love" e degli anni '60 e '70. Gary Brooker, storico cantante e pianista della band Procol Harum è morto a 76 anni lo scorso 19 febbraio a causa di un tumore. Ad annunciarlo è stata la band con un post su Facebook: «L’unica costante che definisce i cinquant’anni di carriera della band, la voce e il pianoforte di Gary erano leggendari e lasciano un’eredità che durerà per generazioni. Mancherà moltissimo a tutti coloro che lo hanno conosciuto».