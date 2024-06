Guerra a Gaza, il piano di Biden per la tregua: Netanyahu accetterà compromessi? Qual è il futuro dei leader di Hamas? Domande e risposte

È già il tempo dei distinguo e delle precisazioni. Il piano per un accordo di cessate il fuoco a Gaza presentato da Biden rischia di incagliarsi su due grossi scogli prima ancora di iniziare la difficile navigazione. Temendo di non essere stato sufficientemente chiaro già a caldo («la guerra non finirà finche non saranno raggiunti tutti gli obbiettivi prefissati»), ieri mattina nonostante il riposo sabbatico, Netanyahu è tornato a precisare le sue condizioni per la fine definitiva delle ostilità: «Distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, garanzia che il gruppo terroristico non rappresenti più una minaccia per Israele, liberazione di tutti gli ostaggi».