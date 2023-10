Achille Lauro, il nuovo singolo "Stupidi ragazzi" in uscita il 3 novembre su tutte le piattaforme

A pochi mesi dalla release di Fragole, il brano insieme a Rose Villain incoronato successo dell’estate già doppio disco di Platino, Achille Lauro annuncia oggi la release di Stupidi ragazzi, il nuovo singolo dal sound avanguardista disponibile da venerdì 3 novembre per Elektra Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il singolo

"Non c’è un amore perfetto se non ci ha fatto un po’ male. Stupidi ragazzi Vittime dei nostri amori. Dio non ci voleva così e forse un giorno si vendica", canta Achille Lauro nel nuovo pezzo, il cui sound proviene dal mondo UK garage anni ‘90 e lega grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban.

Scritto da Achille Lauro con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari e prodotto da Davide Simonetta e Zef, il nuovo capitolo dell’inconfondibile e poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo, racchiude una storia di ragazzi, vittime dei loro amori e del loro destino.