Club Dogo, reunion 10 anni dopo: l'annuncio di Beppe Sala e Santamaria (in una Milano in stile Gotham)

Il sindaco Beppe Sala e l'attore Claudio Santamaria sono i protagonisti del trailer che annuncia il ritorno dei Club Dogo, a 10 anni dall'uscita dell'ultimo album pubblicato nel 2014. Nel video, girato in una Milano in stile Gotham City, il sindaco raggiunge su un tetto Santamaria, per affrontare il problema del suono che «si fa piacere e poi dimenticare».

Di fronte a Santamaria, per il quale bisogna fare di tutto per battere un nemico così forte, il sindaco tentenna, ma poi rimane anche lui rapito quando il cielo della città si illumina con l'immagine simbolo dei Club Dogo, un cane a tre teste che rappresenta i tre componenti del gruppo: Gué, Jake La Furia e Don Joe.

Chi sono i Club Dogo

Il loro primo album autoprodotto, del 2003, "Mi Fist", è considerato una pietra miliare del genere. Il disco passa di mano in mano tra gli appassionati, partendo da Milano fino a conquistare tutta Italia, traghettandoli dall'underground alle classifiche con i successivi lavori, che hanno fatto la storia del rap. Insieme hanno pubblicato sette album e con la loro crew, la Dogo Gang, hanno inoltre contribuito a portare al successo molti artisti di culto, tra cui Marracash.