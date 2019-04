Se il party viaggia Porta a Porta

Tanti volti noti dello spettacolo, della cultura e della politica si sono dati appuntamento ieri sera per festeggiare il compleanno della giornalista e scrittrice Vittoriana Abate. Da Bruno Vespa a Massimo Giletti, Eleonora Daniele, Simonetta Matone e Roberta Bruzzone. Numerosi i vip che hanno voluto brindare con l'inviata di punta di Porta a Porta.

Vittoriana, per la selezione dei suoi abiti elegantissimi e super griffati, non ha badato a spese. Il primo, in tulle blu, con gambe in vista per la raffinata cena fusion dove sono stati serviti fagottini al vapore, focaccine gourmet, gamberi dorati, sushi profumati e dolci finger. Per l'atteso e fotografato momento della torta, la bionda giornalista e opinionista Rai, ha invece scelto un aderentissimo e sexy abito argentato.



Non ha avuto occhi che per lei il fidanzato e deputato leghista, Simone Billi. «Quella tra me e Simone è una bella storia d'amore ha detto Vittoriana- iniziata lontano dai palazzi della politica quando lui lavorava come ingegnere di una multinazionale a Zurigo».

Tra gli amici presenti anche Marisela Federici, Antonella Martinelli, Monica Setta, Vira Carbone, Renzo Lusetti, Paola Picilli, Beppe Convertini, Manila Nazzaro, Roberta Morise, Mariella Anziano, Cecilia Primerano e Maria Antonietta Spadorcia.

