Tutti in posa da “Paradise garage”

Foto che passione. Folla di vip aldella prima personale in Italia del celebre fotografo, dal titolo “Paradise garage”, a. Per lui arrivano e si fanno uno scatto accanto alle sue immagini, il fascinoso Giulio Berruti, Lavinia ed Elisa Fuksas ma anche Maria Elena Boschi, Virginia Valsecchi e Sandra Carraro. Ci sono Elisabetta Marra, Riccardo Ruini, Luca Gnecchi Ruscone. Ammirano le opere Paolo e Pietro del Gallo con Cesare Petroiusti e Clara Tosi Pamphili, rispettivamente presidente e vice presidente del museo. Il fotografo americano è noto nel mondo della moda per aver firmato iconiche copertine ed editoriali. Nelle aree dello stabile, oltre 40 scatti raccontano il suo immaginario viaggio nel Belpaese ricostruito negli spazi del suo garage, che dà il titolo alla mostra. Still life, paesaggi e grandi ritratti (c’è anche il figlio della top model Helena Christensen tra i modelli in posa) evocano atmosfere oniriche. Nell’ultima sala è allestito un angolo del garage, come un’installazione in cui il pubblico si diverte a scattare o farsi scattare foto: così fa Marella Caracciolo Chia, facendosi ritrarre con il curatore della mostra Alessio de’ Navasques. Dopo l’opening, cocktail nella rinnovata caffetteria.