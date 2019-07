Festa de Noantri, la Madonna Fiumarola unisce la città

La storia narra che nel 1535 alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere, impigliata nelle reti da pesca, una cassa al cui interno giaceva una statua della Madonna scolpita in legno di cedro. I pescatori risalirono allora il fiume e donarono il Simulacro ai frati Carmelitani della chiesa di San Crisogono, perché divenisse la Madonna protettrice dei Trasteverini e dei Canottieri. È proprio da due Circoli storici della Capitale, Il Canottieri Lazio e il Canottieri Roma, ieri pomeriggio la Madonna Fiumarola ha iniziato la processione sulle acque del Tevere che l'ha portata nel cuore di Santa Maria in Trastevere.



Molto emozionati i due presidenti dei Circoli Paolo Sbordoni e Massimo Veneziano, che alla presenza delle autorità istituzionali e religiose hanno assistito in religioso silenzio alla tradizionale vestizione della Madonna nascosta da un paravento. A cucirle il vestito giallo ci ha pensato una normale cittadina Mimma d'Angelo che in questo modo ha voluto ringraziare la Vergine Maria per una grazia ricevuta. Il Simulacro è stato quindi trasportato dai Confratelli dal Canottieri Lazio presso il Circolo giallorosso, che quest'anno celebra il Centenario. Infine la Madonna è stata adagiata su un barca e a iniziato la sua traversata verso Trastevere. La processione è stata preceduta dalla benedizione di S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Centro.



Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA