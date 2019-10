Tennis & Friends, più di 100 mila visitatori al Foro Italico per lo sport e la salute

Ultimo aggiornamento: 09:54

Termina con un record di presenze la nona edizione di “Tennis&Friends” che ha offerto ai romani un weekend all’insegna dello sport, della salute e della prevenzione gratuita. Nel grande “Villaggio della Salute” più di 100.000 visitatori e 20.360 tra visite e consulti. In prima linea per la promozione di un corretto stile di vita numerosi big dello sport e dello spettacolo: da Maria de Filippi a Sebastiano Somma, Samuel Peron, Mariagrazia Cucinotta, Veronica Maya, Monica Setta, Cataldo Calabretta, Fanny Cadeo, Jimmy Ghione, Greg con Nicoletta Fattibene e tanti altri. Sorridenti e più unite che mai anche le neo spose Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Ha visitato tutta l’area sanitaria anche l’ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Ma i veri protagonisti dell’evento ideato dal direttore delle relazioni esterne del Gemelli, Giorgio Meneschincheri, sono stati come sempre i cittadini. Come Patrizia, che oggi può finalmente sorridere alla vita. «Sono viva solo grazie a Tennis&Friends – ha detto commossa – Esattamente un anno fa soffrivo di mal di stomaco e sono venuta qui a fare un controllo. La diagnosi fu atroce. Avevo una pancreatite acuta che mi avrebbe uccisa in meno di 48 ore. Sono stata operata d’urgenza, ho perso 20 kg e oggi per festeggiare, mi sono concessa il primo pranzo completo degli ultimi 12 mesi». Questa è la vera anima di Tennis&Friends.