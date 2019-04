Vacanze romane tra Centro e mare la Capitale non perde charm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua, Pasquetta, e tutte le feste che questo lungo ponte di fine mese include, si traducono in vacanza e attimi di svago per diversi personaggi del mondo dello spettacolo. E il momento vale ovviamente un post sui social. Per la volitiva attrice Anna Foglietta, presidente dell'associazione Every child is my child, le festività sono un'occasione per chiedere fondi a favore della sua onlus. E lo fa attraverso un appello su Instagram, con la t-shirt bianca con il logo dell'organizzazione e lo sfondo di una bella siepe verde.Romantico scenario campestre, a Villa Torlonia, per la giovane attrice Martina Menichini: il suo saluto alla bella stagione è con un colorato mini dress scollato e raggi di sole fra i capelli. Passeggiata a Villa Borghese per la bella attrice toscana Enrica Guidi. Sguardo intenso per la fulva Carlotta Maria Rondana, che posa su sfondo di foglie disegnate. Mentre Vinicio Marchioni, cappello beige con visiera, si diverte con la moglie Milena Mancini in un pomeriggio tra amici.Tappa tutta romana per la bella Diletta Leotta: su una terrazza con scenografica vista notturna della Città Eterna, la conduttrice sfoggia jeans mozzafiato, top nero, tracolla griffata e il suo inconfondibile sorriso. Sulla balaustra si intravede un calice, con cui brindare a serate magiche. Che belli i tetti romani, commenta per la valanga di fan che la seguono su Instagram. E visto che il sole è finalmente arrivato, nel ristorante immancabile e storica tappa glam di Fregene, si è fermata Simona Ventura, abbracciata al compagno Giovanni Terzi.Lungo abito da sera color cipria, la bella Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, medita a due passi dal mare appoggiata ad un piccolo affaccio sull'acqua. Mentre posa così, elegantissima e a piedi nudi, guarda un punto lontano e ringrazia per gli amori della sua vita. Divertente momento di relax per Paolo Bonolis e famiglia: eccolo mentre brinda con un'allegra tavolata ad Ansedonia assieme alla moglie Sonia Bruganelli e al professor Giorgio Meneschincheri. Posta da Capalbio Elisabetta Pellini, però mostrando ai suoi fan la campagna dell'entroterra toscano, con tanto di misteriosi giochi di luce. Scenario estero per la bionda Matilde Brandi, fotografata a bordo di un cart mentre attraversa il Kruger national park, in Sudafrica, con amici. Jeans, t-shirt bianca su giacchino scuro, la fascinosa soubrette risulta davvero impeccabile. Ed è subito pioggia di like.