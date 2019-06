Roma, cinema, musica, e sport nel parco: la trasformazione dell'ospedale Forlanini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema, musica, pièce teatrali e sport nel parco: ecco come è stato trasformato e reinventato l’ex ospedale Forlanini chiuso definitivamente nel 2015. Per tre mesi sarà un polo culturale e ritrovo per i giovani e famiglie. Ieri sera l’inaugurazione tra applausi, emozioni e tanta arte con il Gaeta Jazz Festival. Sul palco, sotto le stelle, guest internazionale Dele Sosimi, l’ambasciatore mondiale dell’afro beat e la sua orchestra. Impossibile resistere al ritmo, tutti in pista a ballare. La festa continua con brani indie e trap delle nuove generazioni suonati da Massimiliano Vasta e la sua crew smash. Ogni giorno un calendario di attività, dall’arte allo sport nei 12 ettari di parco nel cuore di Roma, a pochi passi dal quartiere Trastevere.Domani la programmazione diventa underground con il live della performer Maria Violenza e il dj set di Gattonero. Domenica invece a tutto pop, con il tributo all’album “off the wall” di Micheal Jackson suonato da Alcazar Live. Tutti i giorni possibilità di mangiare nel nuovo bistrot e di vedere gli spazi bonificati dello stupendo ospedale romano, su oltre 170 metri quadrati. Un ospedale che riprende così vita per un periodo temporaneo per mostrare le sue aree verdi ed i suoi marmi.