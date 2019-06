L'orologeria Hublot sbarca a piazza di Spagna, folla di vip a Trinità dei Monti

Dopo Milano, Porto Cervo e Capri, è Roma a completare il quadrilatero italiano di Hublot. La prestigiosa Maison dell’orologeria ha inaugurato a piazza di Spagna la sua prima boutique romana, vero e proprio scrigno portagioie. A fare da palcoscenico all’esclusivo evento la scalinata - riservata per l’occasione - dove Ricardo Guadalupe, CEO Hublot (nel tondo con la Crescentini), ha sceso i gradini fino alla Fontana della Barcaccia, insieme all’Ambassador David Trezeguet e i Friends of the Brand Fabio Rovazzi e Carolina Crescentini in total black circondati da una folla di turisti e curiosi che per ore hanno riempito la piazza a caccia di selfie, provando a sbirciare con gli smartphone tra le vetrine.



La cerimonia è proseguita con il taglio del nastro, ad opera di Guadalupe, sempre accanto all’ex calciatore della Juve, all’attrice e al cantante arrivato con la nuova fidanzata, la youtuber Karen Kokeshi, che non ha mai smesso di tenere per mano.Un cordone di boyguard ha scortato il passaggio di vip: Caterina Balivo con Guido Maria Brera, Bruno Vespa, Chiara Giordano, Giancarlo Leone. Tutti sul rooftop di un noto hotel di via Sistina. Musica lounge per la grande bellezza della nuova casa Hublot nel cuore della città.



Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA