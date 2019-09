L'amore al tempo delle app: a Monteverde tanti vip leggono il libro di Mariano Lamberti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amore al tempo delle app. Lorenzo Balducci, Paolo Lanza, Lidia Vitale, in outfit bianco, Giulio Forges Davanzati, in t-shirt grigia, con Gianfilippo Grasso, in total black, si avvicendano al leggìo, in una libreria di Monteverde, per interpretare brani del testo di Mariano Lamberti “Amore, sesso e altri emoticon”. Applaudono il comico Marcello Cesena, Enrico Roccaforte, in candida camicia, Elisa Di Eusanio e Antonello Dose. Come in un Girotondo contemporaneo il libro racconta, con leggerezza e umorismo, dodici incontri nei luoghi virtuali delle chat. I personaggi, superata ogni distinzione di ruoli e genere, si rivelano esclusivamente attraverso il loro dialoghi, che per essere il più funzionale possibile utilizzano simboli grafici, emoticon, abbreviazioni e gif. Follie del popolo delle chat d’incontri. «È da tempo – spiega l’autore - che mi occupo del fenomeno sociale delle app per incontri per tracciare il profilo di intere generazioni che usano questo mezzo per una spasmodica ricerca».