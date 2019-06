Un mare di vip benvenuta estate

È esplosa l’estate al Circeo: voglia di mare, di spiaggia, di aperitivi, di buon cibo e di gite in barca. Il litorale pieno di gente che fugge dalla città e cerca rifugio sulle dune e ai piedi del promontorio. Al richiamo dell’estate non sono immuni i vip che amano questi lidi. Teo Mammucari, che ha scelto il Circeo per le sue vacanze da qualche anno, è già stato avvistato alla festa di compleanno di Tony Leone, titolare di un noto ristorante – stabilimento al Circeo. Abbigliamento da spiaggia, t-shirt bianca e pantaloncino rosso, il presentatore, dopo pranzo, ha imbracciato la chitarra e ha iniziato a cantare “Notte prima degli esami”. Attorno a lui, oltre al festeggiato, cori, applausi e richiesta di bis.

Avvistati al Circeo anche Enrico Brignano e la sua compagna Flora Canto che si sono concessi una breve escursione in barca, direzione di Ponza. Anche il comico romano ha eletto il Circeo a meta privilegiata delle sue vacanze da qualche anno. Sempre più innamorati, si regalano una vacanza in mezzo al mare.

Incursione in zona di Kikò Nalli, reduce dalla casa del Grande Fratello. Ha raggiunto suo fratello Gianluca al Circeo, assieme ad Ambra Lombardo, conosciuta nel reality. E se all’ombra del promontorio si riaffacciano i volti noti della tv non è da meno Sabaudia dove le ville sulle dune riaprono i battenti. Non nasconde il suo amore per Sabaudia Ferzan Ozpetek che, puntualmente, ogni estate, si rifugia nella città pontina per riposarsi e pensare a future sceneggiature. Il regista e scrittore si è concesso qualche giorno di relax al mare con tanto di tintarella e nuotate.

Ieri l’altro è arrivato a Sabaudia, in sella alla sua inseparabile bici anche Vittorio Brumotti che ha chiuso così l’XI tappa del “FAI Brumotti per l’Italia”, il viaggio su due ruote alla scoperta dell’Italia più bella. Il campione internazionale ha visitato in sella alla sua bici l’area archeologica della villa di Domiziano fino alla zona delle terme. E siamo solo all’inizio di quella che si prevede un’estate caldissima nella quale il litorale sarà amato e animato da vip del mondo della tv, dello sport, della moda, del cinema. C’è attesa anche per il ritorno della famiglia Totti che ancora non ha fatto capolino sulle dune, ma di sicuro tornerà per la gioia dei tanti tifosi che l’attendono con tifo e passione.

