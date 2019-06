Quando la festa in terrazza è un programma

Lo zapping estivo è spesso una soporifera avventura tra vecchi film e programmi in replica, eppure qualche perla nel palinsesto televisivo della bella stagione si trova. È il caso di Hit The Road Man, il magazine tv ideato e condotto da Pascal Vicedomini che da domenica giugno torna su Canale 5 in seconda serata per dieci puntate. Un format di successo, arrivato alla quarta edizione, che accende i riflettori su tutte le novità del cinema, della musica, dello sport e dello spettacolo, raccontate dai loro protagonisti italiani e internazionali che il padrone di casa intercetta in giro per il mondo. Il programma è itinerante: un vero e proprio viaggio tra i set, le rassegne, gli eventi e le feste più cool, ma soprattutto all'interno del loro dietro le quinte per far luce su retroscena e curiosità che spesso restano fuori dalle telecamere.



Fondamentale la partecipazione di grandi artisti e personaggi, attraverso interviste e testimonianze, ma soprattutto la maestria con cui Pascal Vicedomini riesce ad accompagnare il pubblico per mano puntata dopo puntata. Giornalista, conduttore televisivo, autore, nel mondo dello showbiz è l'anello di congiunzione tra l'Italia e le star di Hollywood grazie alla sua esperienza, al duro lavoro di anni e ai suoi Festival, diventati col tempo gioiellini del cinema internazionale, come il Los Angeles Italia, il Capri, Hoollywood o ancora Ischia Global Film & Music Fest, appuntamenti imperdibili e ambiti per attori, registi, produttori, ormai amici di Pascal. E tanti amici c'erano ieri sera sulla splendida terrazza di un lussuoso hotel di Piazza della Repubblica per guardare insieme la prima puntata. Tra i primi ad arrivare Kaspar Capparoni, appena tornato dalla Vip Champion di Capri, poi ecco Alessia Fabiani, bellissima nel suo abito blu dalla scollatura vertiginosa, il regista Roberto Cenci, Anna Falchi e il produttore Luciano Stella. Una festa in cui il buon umore, complice l'estate alle porte e la vista mozzafiato, l'ha fatta da padrone. Lo stesso che Pascal promette nella sua nuova avventura televisiva, insieme ad altre belle sorprese.

