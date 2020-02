Francesca d'Aloja e i “Corpi speciali”, ricordi di personaggi indimenticabili

Francesca d’Aloja ha presentato il suo nuovo libro Corpi speciali, edito La Nave di Teseo. Raccolti intorno a lei e ai moderatori Marco Tullio Giordana e Annalena Benini amici e appassionati di letteratura, ma soprattutto di ricordi. Perché i corpi speciali a cui si riferisce il titolo, sono quelli di personaggi indimenticabili come Dino Risi, Vittorio Gassmann («avrei voluto essere sua figlia»), Albert Camus, Franca Valeri o Luca Prodan, Edith Bruck (presente in prima fila), fino a Ernest Shackleton, l’esploratore che ha ispirato T.S. Eliot per alcuni versi di “Terra desolata”. Perché questi corpi appartengono a persone che le sono state care o che hanno segnato la sua esistenza o la sua curiosità intellettuale.

Il primo racconto è dedicato a Laura Antonelli, la cui vicenda viene trattata con empatia e voglia di mettersi nei panni di chi è stato trascurato o dimenticato. Nel pubblico si potevano riconoscere Giovanni Mastrangelo, Marco Risi con cui Francesca ha avuto un figlio, Tano, Urbano Barberini e la moglie Viviana, Jacopo Gassmann in rappresentanza della famiglia, la sorridente Serena Dandini arrivata alla Galleria Alberto Sordi insieme al compagno Lele Marchitelli, il critico cinematografico Claudio Masenza, Lucrezia Lante della Rovere, Stefano Eco, lo scrittore Sandro Veronesi, Marellina Caracciolo Chia e l’attuale compagno di d’Aloja Edoardo Albinati.

