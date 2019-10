Festa del Cinema, notte pulp per John Travolta: musica fino all'alba dopo il red carpet

Le inconfondibili note di Pulp Fiction invadono il red carpet. Folla di fan armati di cellulari attendono da ore, lungo le barriere, il loro beniamino. E arriva lui, John Travolta: sobrio completo nero, candida camicia con volant stile Ottocento, mocassini senza calzino, il divo dallo sguardo seducente passa in rassegna i fan senza dimenticare nessuno. Poco prima di abbandonarsi al fuoco di fila dei flash, posa con i numerosi ammiratori accanto alle barriere rosse bordo passerella. Un abbraccio virtuale ricambiato da tanti gridolini di approvazione. Lo seguono, in questa maratona di affetto, il produttore Oscar Generale con la moglie, ed ex Miss Italia, Denny Mendez, in pantaloni neri su prezioso corpetto. Per mano tiene la piccola Nayara.



Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E a proposito del concorso di bellezza più importante del Belpaese, non può mancare la Miss Italia in carica, Carolina Stramare, che sfoggia la sua corona su un elegante abito con scollo all’americana, pizzo nero ricamato a mano, coda e balza di tulle, pizzo e plissè. Intanto Travolta raggiunge la Sala Sinopoli per l’incontro con il pubblico ma anche per ricevere il premio alla carriera da Antonio Monda. Lunga la fila di autografi da firmare. E anche in questo caso la star fa contenti tutti. Poi, con un piccolo gruppo di amici, si dirige verso via Margutta per un dinner tutto dai sapori mediterranei. Lo attende la brigata guidata dal giovane chef Daniele Ladaga e dalla pastry chef Maria Chiara Serges: il goloso menù è a base di formaggi locali e prosciutto di Parma accompagnati da pane fatto in casa e focaccia, spaghetti cacio e pepe e un classico come il risotto alla milanese. A seguire guancia di manzo accompagnata da purea di patate. In chiusura, tiramisù. Bollicine fino a tardi.E ancora, sul red carpet, per il film Judy, arrivano Rocio Munoz Morales, in elegante completo di velluto nero con bordi luccicanti, Lina Sastri e Cesare Bocci. Ecco Carlotta Rondana, in rosso, con Leonardo Bocci, Sara Ricci e Martina Stella, che sceglie un lungo outfit nero con corpetto in lurex. Sempre nel pomeriggio, presso la Roma Lazio Film Commission, va in scena la presentazione della 17esima edizione di Roma Videoclip-il cinema incontra la musica, a cura di Francesca Piggianelli. Tra i premiati il cantautore Daniele Silvestri, accompagnato dalla moglie Lisa Lelli, sua consulente creativa, e Alessandro Haber. Avvistati nei pressi Gianni Rivera e Barbara Bouchet. In serata Premio Cinema Italy-Italian Film Festival Miami 2019 a Carlo Verdone, per “Benedetta follia”. Applaudono Daniela Poggi, Antonio Flamini, Chiara Giallonardo e Mita Medici. Brindisi a seguire.